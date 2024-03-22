航天科技趙質山遭于文鳳夫婦入稟追逾18億　法庭續禁其移動資產

多年來負面消息不斷的趙質山，於上周三（13日）被藝人周星馳的前女友于文鳳與其丈夫入稟高院指控違約，並被追討趙，以及同案另一被告，與趙有關的公司Big Trade Global Limited，共合18.13億港元款項。原告亦要法庭頒發禁制令，禁制趙質山動用名下的資產，上限為15.8億港元。法庭其後發出臨時禁制令，禁制兩名被告移動其資產。臨時禁制令今日（22日）到期，原告今申請延長該禁制令，法庭最終延長該禁制令，下令繼續禁制兩被告移動其資產，直至案件審結或法庭另有命令為止。

原告分別是Andrew Liu(廖駿倫，又名廖堯城）及于文鳳，被告是趙質山及Big Trade Global Limited（下稱Big Trade）。今早雙方均只有律師代表到庭，據庭上透露，趙質山現時並不在港。據與訟雙方律師指，被告方不反對延長禁制令，但在具體條款上有爭議，包括要求可在資產中取出100萬港元，以應付本案的法律費用，原告方則認為50萬港元已足夠。法官最終頒令兩名被告共可提取100萬港元以支付本案法律費用，並頒令延長該臨時禁制令。

據入稟狀指，原告與Big Trade早前達成一系列協議及貸款予Big Trade。原告共給予Big Trade 8.4億港元，當中涉及在2021年8月及9月簽訂的兩份有關原告投資予香港航天科技集團有限公司(下稱航天科技）的投資協議及去年4月簽訂的補充協議；2021年7月簽訂有關投資字節跳動有限公司的協議；及本票日期為2021年7月15日的4億港元貸款。

案件編號：HCA 469/2024