港珠澳大橋截貨車　檢愛滋藥等200萬元走私貨　被捕男司機明提堂

昨日(21日)凌晨時分，海關在港珠澳大橋香港口岸截查一輛準備離境的中型貨車，該貨車報稱載有12板貨物，約重8,000公斤，包括服裝、電子零件和健康食品等，關員進行仔細檢查後，從2板貨物當中，發現一批總值約200萬港元的未列艙單貨物，包括一些乾魚肚、煙草產品及藥劑製品，遂以涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」拘捕該名44歲男司機。被捕人士將會被控以一項上述罪名，案件將於明日(23日)在西九龍法院提堂。

調查人員表示，不法分子將走私貨物混入已報關的貨物，並刻意將正當貨品放置於車斗外層位置，未經申報的物品則放在車斗深處，以增加關員的搜查難度。另外，涉案物品均是經過重新包裝，其載貨紙箱無任何資料透露貨物內容，再加上選擇在凌晨時分過關，企圖減低關員注意，從而瞞天過海。

海關懷疑，涉案貨物將會被轉運至內地，如果成功走私，料可逃避約20萬港元的稅款。今次行動中，海關檢獲約3,500盒藥劑製品，該批藥物大多來自印度，主要用於治療愛滋病，其中亦有用於抑制賀爾蒙的針劑。根據《進出口條例》，凡將藥劑製品輸出本港，必須獲得相關許可證和出口證，而發放證件存在嚴格規管，一般商戶極難取得，相信是不法分子進行走私的一大原因。

人員又指，根據調查所得，涉事艙單上的寄貨公司已經解散，從中可見不法分子意圖隱藏身份，妨礙海關追查。案件仍在跟進調查中，不排除有更多人被捕。