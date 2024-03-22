元朗搗私煙倉檢1900萬元貨　司機拒查撞車逃走被捕

香港海關人員於昨日(21日)凌晨，突擊搜查元朗馮吉鄉一鐵皮倉，在倉內及一輛貨車上檢獲約310萬支懷疑私煙，截獲4輛用作儲存及分銷私煙的貨車，同時在倉庫內一輛私家車上搜獲約200支懷疑未完稅香煙。關員調查期間發現一輛可疑貨車，欲上前截查時，該貨車未按指示停下，並多次撞向海關車輛，企圖逃離現場。

關員多次作出口頭警告不果，打破車窗制服男司機，以涉嫌「處理應課稅品條例所適用的貨品」及「阻礙海關人員執行職務」罪，拘捕該名45歲男司機。其後，執法人員到場調查，亦以「涉嫌危險駕駛拘捕」該名男司機。經跟進調查後，海關同日早上在屯門興富街一停車場內一輛貨車上，再檢獲約100萬支懷疑私煙。

海關發現，私煙集團利用僻遠及隱蔽鐵皮場所作掩飾，增加海關偵查難度，亦以多輛貨車儲存和分銷私煙，又經常轉換貨車停泊地點逃僻海關偵查。私煙集團又選擇於清晨時分作案，以為海關會減低警惕。該批私煙相信循水路運入本港，倉庫運作約一個星期，該名被捕男司機已被落案控告「處理應課稅品條例所適用的貨品」及「抗拒一名海關人員」罪，案件明日(23日)到粉嶺裁判法院提堂。