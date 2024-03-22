涉WhatsApp群組內揚言殺警　3男煽惑傷人罪成　還押至4.29判刑

3名男子涉嫌在2019年，於一個有關「Audi」汽車的WhatsApp群組內揚言殺害警員及他們的家屬，被控2項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。3名被告早前於區院否認控罪，經審訊後法官張潔宜今（22日）裁定3名被告面對的控罪均罪名成立，並押後至4月29日判刑，眾被告需還押。張官指被告的話題不斷聚焦在警員上，並引起激烈討論，拒接納他們是「吹水」，提出傷害警員的建議並不空泛，故裁定罪成。

3名被告依次是50歲售貨員關嘉林、31歲健身教練葉子軒及51歲工程公司東主曾智健。3人被控於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警務人員，及警務人員其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。據控方案情指，案發期間3名被告均是「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組的成員，關更是群組管理員之一，案發時群組擁有稍多於100人。

案發當晚約9時，曾先在群組發言，約個多小時後，其中1名成員提及一段保安員制止警員進入商場片段，及後引來包括3名被告及其他成員回覆，3名被告開始主導並驅使衝着傷害警員的討論，以及從中散播針對警方的不合理憤恨，眾人亦提及警員應受傷害原因及傷害他們的方法。至午夜時分群組共發出超過579條訊息，包括提出傷害警員及其家人及令他們身體受嚴重傷害的方法。同年12月31日3名被告先後被捕，他們均稱發布訊息旨在宣洩憤慨情緒或怒火，無意傷害他人。

案件編號：DCCC 571/2022