下月10日將舉行前廳交流會　出席官員及討論內容待定

立法會內務委員會今日(22日)召開會議，內會主席宣布下一次的前廳交流會日期是4月10日星期三，上午9時至10時30分舉行，當日是由政務司司長帶領，至於出席官員名單及有關討論課題，秘書處接獲通知後會儘快告知議員。

對上一次的前廳交流會在2月21日舉行，同樣亦由政務司司長帶隊，當日的討涉及打擊網絡及電話詐騙案措施等議題。

另外，會上議員謝偉銓亦就去年12月19至21日，發展事務委員會代表團前往上海進行職務考察作出匯報。謝指是次職務考察，是了解上海在城巿規劃同管理、新區發展、文物保護、保育和活化，以及應急防災等範疇的最新發展。代表團又與上海市人民政府及相關單位香部門官員同企業代表會面，並作深入交流。透過今次考察，具體地了解到上海在城巿發展和創新等多方面的寶貴經驗，同時亦體會到滬港兩地有很多地方，都有類似的挑戰和機遇。代表團認為上海市在新區發展和舊區更新的工作，成立明確的行政同法律框架，為善用企業力量和市場智慧提供良好基礎，值得香港借鑑。此外，上海巿在應用創新科技，同防汛減災的應急管理措施上的先進經驗，對香港相關範疇亦甚具參考價值。