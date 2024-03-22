7成人計劃兩年內離港　移民展入場人數翻倍

移民潮持續熾熱，不少港人對未來政局、市場環境不樂觀而計劃移民。作為港人首選的英、澳、加近期有收緊移民政策迹象，加上港府近期推行的各種政策，成為港人移民的催化劑。「國際移民及置業博覽會」主辦機構更指近日申請入場的人數更即時翻倍。

有針對計劃移民人士的問卷調查指，近7成人計劃在兩年內移離香港，較去年為少。問及移民原因，近2成4人認為經濟前景不明朗，另有超過2成人移民原因為教育制度，外國教育比香港好，亦有1成4人因政治環境而計劃移民。調查又指，考慮移民人士多為中高收入人士，超過6成人年薪50萬以上，資產過百萬人士亦有近6成。

舉辦機構指，各國近期有收緊移民政策趨勢，不少港人希望在有關政策落實前把握機會。又指考慮移民的人大多介乎31至50歲，相信為管理級人員，或會對未來人力市場造成衝擊。

近期政策加深港人移民意欲，移民顧問文偉成表示，自預算案減辣後，查詢移民申請明顯上升，不少市民趁樓市撤辣賣樓移民，加上各國收緊移民政策，如英國將加移民醫療保費6成，令本身已有移民打算的港人加快落實計劃。