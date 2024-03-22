71歲翁導管植入手術刺穿動脈翌日亡　今裁定死於自然

71歲退休老翁因胃部不適到診所求診，被轉介至明愛醫院後發現有急性肝衰竭，在進行頸靜脈進行中央導管植入手術時被刺穿動脈，翌日進行移除導管手術時又疑被輸血過多，老翁最終不治。經過死因研訊後，死因裁判官今（22日）裁定死者死於自然，並未有作出建議。死因裁判官指，導管植入檢查為治理的必要手段，導管錯誤植入亦是已知併發症，由專科醫生進行亦無可避免。

死者馮浩基為退休人士，於2020年5月24日晚上11時37分在明愛醫院深切治療部去世，終年71歲。案件在死因裁判官周至偉席前處理，沒有陪審團陪同審理，有利害關係方為明愛醫院。

死者馮浩基於2020年5月21日被轉介至明愛醫院後，被發現有急性肝衰竭，同月23日接受頸靜脈植入導管手術，但導管刺穿靜脈再插入旁邊的動脈，馮於5月24日被移除導管後當晚不治。死因裁判官裁決指，導管植入檢查為治理的必要手段，導管錯誤植入亦是已知併發症，由專科醫生進行亦無可避免，院方亦未能防止意外發生，故此死因並非直接由錯誤植入導管造成。死因裁判官最終裁定死者死於自然。

案件編號：CCDI-426/2020