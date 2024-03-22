垃圾徵費先行先試下月推出　14試點僅1政府大樓參與

垃圾徵費計劃押後於8月1日起才在全港實施，政府聲稱會先行先試，不過，據當局向立法會交代先行先試計劃，下月1日會啟動，14個試點僅得1幢政府大樓參與，另外有兩幢公屋、3幢私人樓宇，包括「三無」大廈、4間食肆等，署方將向他們免費提供指定袋及標籤，過程中收集運作數據及意見，檢視他們對實行垃圾徵費的準備程度及可能遇到的問題。

首批「先行先試」的試點當中，僅得西九龍政府合署為政府大樓，涉及約2,500名員工，翻查資料，西九龍政府共有8個政府部門在內辦工，例如屋宇署、運輸署等，但就未有包括環保署或環境及生態局。而環境及生態局局長謝展寰辦公室位處的政府總部，亦不是試點之一，變相相關人員及環境及生態局局長謝展寰毋須參與「先行先試」。

而14個試點中，包括荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣連翠邨兩幢公營房屋、私人樓宇則有九龍城成龍居、及深水埗北河街與長沙灣道的兩幢樓高5至7層的「三無」大廈，參與的住宅樓宇前後涉及逾900戶。另外，試點亦包括旺角鋿晶館、新蒲崗新光宴會廳、金鐘海富中心大家樂、大圍漢年茶餐廳4間食肆，以及大埔新達廣場與屯門卓爾廣場兩個商場。新生精神康復會屯門長期護理院及屯門嘉濤耆樂苑兩間院舍亦需參與。

當局指，「先行先試」計劃的目的是務實地審視垃圾收費實施時可能會遇上的問題，而首批「先 行先試」的群組將包括主要類型的相關處所，即公私營住宅、 「三無」大廈、商場、食肆及院舍，將檢視不同人士包括垃圾產生者、前線清潔員工、垃圾收集商等，在不同場景實行垃圾收費下棄置垃圾的流程和實際操作，並收集他們的意見及相關數據作整理分析。