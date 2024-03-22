房委會通過輕微上調部分家庭入息限額　4.1實施新限額

公屋設入息及資產限額，以確保資源不會被濫用。香港房屋委員會今日（22日）討論2024/25年度公屋入息及資產限額檢討的結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，當中一人及四人家庭的入息限額凍結在現行水平；而二人、三人及五人或以上家庭的入息限額，則按照既定機制輕微上調，新限額將於下月1日起生效。

房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年會按既定機制檢討，若根據既定公式計算，在2024/25年度，一人及四人家庭的公屋入息限額將會下調，而二人、三人、五人或以上家庭的入息限額則會上調。但考慮目前經濟狀況，以及參考以往做法和入息限額調整的整體情況，小組委員會通過將一人及四人家庭的入息限額凍結在現行水平；至於二人、三人及五人或以上家庭的入息限額，則按照既定機制上調；並通過將所有家庭人數住戶的資產限額按既定機制上調3%。

公屋入息限額以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋開支和非住屋開支，另加5%的備用金。至於公屋資產限額，則參照甲類消費物價指數於年間的變動調整。