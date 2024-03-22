今年首季招聘數量增13%　清潔保安等行業增長較多

⾹港網上招聘平台Moovup今日(22日)公布一項調查數據顯示，今年第⼀季整體招聘數量增長13%，主要受季節性影響，其中以清潔、保安及物業管理、酒店及會所等行業增長較多，均超過30%，零售業亦有近10%的增長，餐飲業則基本持平。平台預計，本港失業率未來⼀段時間仍會在3%⽔平徘徊，今年全年整體就業市場的供求狀況將繼續持平。

薪酬⽅⾯，調查又發現，全職⽉薪起薪點中位數在過去3年已上升23.1%，兼職時薪起薪點中位數亦已上升20%，兩者在2024年第⼀季均未有增長。而截至今⽉14⽇，全職⽉薪起薪點中位數維持在1.6萬港元，兼職時薪起薪點中位數則維持在60港元，多個⾏業薪酬起薪點中位數持平，其中只有保安物管的⽉薪起薪點中位數上升6.1%。

Moovup好⼯速遞共同創辦⼈邱⼒迅表⽰，經濟增長受外圍⾼息環境及國際地緣政治衝突影響，過去⼀年持續放緩，對前線⾏業有⼀定影響；而⼈⼯智能(AI)在各⾏各業備受廣泛應⽤，惟現階段對前線⾏業影響有限，主要因為市場對服務業的需求仍然殷切。