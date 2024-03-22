財會通過4.4億重置匡智獅子會晨崗學校　議員質疑造價貴

當局在灣仔愛群道30號的前灣仔學校用地興建1所特殊學校，以重置同區的匡智獅子會晨崗學校，估計所需費用為4.4億元，立法會財務委員會今（22日）審議有關項目，議員質疑項目花費較其他同類計劃昂貴，又指政府為推廣組裝合成法，現在凡是做建築物工程，都要用此方法，反而可能導致造價上升，斥政府「唔好鐵板一塊」。不過在席議員就項目投票時無人反對，項目最終獲得通過。

議員林振昇和同類工程的比較，愛群道計劃每平方米單位價格逾34000萬，即便減佢拆卸工程的1200萬，是否仍然較其他工程貴，又質疑聯福道項目面積更大，但細項如工地工程、渠務工程反而愛群道更貴。教育局副局長施俊輝表示，聯福道項目因有兩所學校，所以基本設施、資源被較大面積攤分，單價亦會低一點，而興建的機械設備、臨時寫字樓，都是施工時必須的固定成本，愛群道工地較細，落成物已經佔整個工地的絕大部分，承建商也需要租用其他地方作為臨時寫字樓，加上工程價格都有上升。

議員陳紹雄也質疑面對如此多困難以及造價貴，為何仍選擇愛群道地盤，又指政府現在凡是做建築物工程，都要用組裝合成建築法（MIC），而在愛群道這個並不理想、三尖八角的地方亦要做，詢問是否不採用MIC，反而能減輕工程造價。議員管浩鳴也質疑「政府所有項目基本上所有都要mic，搞到今日咁樣」，稱政府「唔好鐵板一塊」。建築署工程策劃總監馮紫珊表示雖然地盤狹小、細，但會在適當位置做組裝合成。