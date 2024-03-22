兩安老院舍共9人染耳念珠菌　衞生署視察院舍追查源頭

兩間老安院舍分別出現耳念珠菌帶菌個案組群，衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，兩間安老院舍共九名院友感染，感染者年齡介乎73歲至93歲，中心提醒市民須正確使用抗菌素和保持個人衞生以預防感染。

首個組群涉及三名居於一間位於沙田的安老院舍院友。首兩宗個案分別為93歲和91歲的男院友，他們早前入住威爾斯親王醫院和沙田醫院，與醫院的耳念珠菌個案組群有關。經接觸者追蹤篩查後，在該院舍發現另一名83歲的男院友證實帶有耳念珠菌，中心相信該名院友於院舍內感染。三人均有長期病患和沒有相關感染徵狀，現時情況穩定。

第二個組群涉及一間位於深水埗的安老院舍，共有六宗個案。首宗個案涉一名73歲男院友，他在明愛醫院住院期間曾經化驗證實帶有耳念珠菌，他出院後返回該院舍居住。中心於該院舍進行接觸者追蹤篩查，再發現兩名男院友和三名女院友亦為帶菌個案。他們均有長期病患，年齡介乎65至92歲。六名院友均有長期病患和沒有相關感染徵狀，現時情況穩定。

中心正繼續調查兩個組群的感染源頭，包括已實地視察有關院舍。位於深水埗的院舍於去年四月已被中心確認出現耳念珠菌帶菌個案組群。中心再次提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施。