財會通過開立2億元新承擔額　向會財局注資

政府向立法會財委會申請為數2億元的非經常開支新承擔額，用以向會計及財務匯報局注資，助其應付在2024至25年度的開支。今（22日）進行審議時，多位議員質疑會財局未能做到收支平衡，讓人感覺「成績做唔到，錢使咗」、「洗腳唔抹腳」，更沒有長遠計劃，最終項目在大部分議員列席投票的情況下，僅有17位議員贊成，議員謝偉銓更持反對票，不過項目最終亦獲得通過。

政府表示，會財局預計2024至25年度的預算總收入約為2.3665億元，預算總營運支出約4.0431億元，經營帳目將錄得赤字約1.6766億元。由於2019年種子資金餘額預計會在2024年第三季全數用完，屆時會財局將面對資金短缺問題。

議員陳沛良表示24至25年會財局收入月2.36億元，支出4億，入不敷支比例接近百分之40，預計如要收支平衡，要大幅增加徵費，質疑會財局未來幾年是否要立法會繼續撥款，詢問會財局有否研究新的財政模式，又指會財財務報告預算和收支表，24至25年度的資訊系統開支飆升3倍，質疑為何兩年一次資訊科技檢查項目會令資訊系統負荷開支上升三倍。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示會財局於19年時改革，開始規管公眾利益實體核數師，改革當中首兩年免徵費，而2020年規管非上市實體核數師，22年改革免除新制度實施後第一年費用，往後希望做到用者自付，但由於22年10月才實施新制度，希望視乎運作，看往後應如何發展。署理會計及財務匯報局行政總裁賴翠碧表示資訊及系統服務方面費用大部分用作網絡安全風險管理，而原本並沒有放太多預算，但隨着處理案件和信息、員工增加，因此要增強管理。

議員謝偉銓表示會財局予人感覺「成績做唔到，錢使咗」、「洗腳唔抹腳」，且未來完全沒有計劃，質疑「今日攞兩億，不如恒常攞兩億」。議員江玉歡也指會財局去年在財務上問題隻字不提，「依家差唔多唔夠錢，依家來立法會，叫財委會批定唔批？叫你解散啊唔通」，又指會財局並非「睇送食飯」，單是監察人員數十人，而短期員工30人，只招聘員工便花費1200萬，斥在資金缺乏的情況下，2023年仍搬去太古坊二座。

會計界議員黃俊碩表示會財局員工有145人，人均達150萬人工支出，又質疑為何8月用盡經費，3月才上立法會申請撥款，黃隨後亦詢問有多少撥款會用作業界發展。不過，黃表示會財局未能釐清業界擔憂，而且多個數字未能提供，直言作為業界代表未能支持議案，不會參與投票。