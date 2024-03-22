人文科框架維持6範疇48重點　加強精神健康認知

教育局今日(22日)公布小學人文科課程框架的定稿，與去年11月公布擬定稿的內容未有大修改，維持「社會與公民」、「國家與我」等6大學習範疇及48個學習重點，課時亦維持小一至小二共64節，以及小三至小六共96節。當局指課程建基於現行小學常識科課程，當中絕大部分內容源自現有小學常識科課題作重整，當中強調增潤中華文化、國史及國家地理等元素，與時並進，有系統地從小強化人文教育，並培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同，以落實愛國主義教育。

而定稿主要新增的內容在於各年級針對不同學習主題的教學建議，例如近年學童自殺數量屢創新高，心理健康狀況響起警號，框架定稿在小五的「健康人生」當中增加了以觀看影片的方式，了解在生理、情緒及行為、認知能力、社交和日常生活方面出現的精神健康警號，以及求助的知識及技巧，並分組練習向成人求助的說話；而「珍惜生命」中，亦加入了學習「正面自我對話」的技巧，以正面的態度和積極的行動來加強應對壓力和挑戰的能力，為自己訂立具體可行的目標、設計實際行動令自己進步。

當局建議，學校按校情及準備程度，最早可於2024/25學年按小學人文科課程框架試行新課程，而全港小學須於2025/26學年從小一及小四開始開始推行小學人文科並於2027/28學年推展至所有級別。教育局現正就小學人文科和小學科學科在「呈分試」的比重進行整體檢視，詳情將適時公布。