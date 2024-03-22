當局同意讓氫能巴士行走隧道　下周一約見運輸業界商討細節

城巴早前引入全港首輛氫能雙層巴士，並於啟德一帶載客，但現行法例下氫氣屬危險品，導致氫能巴士未能通過行車隧道。環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組今日(22日)開會，同意氫能巴士在符合條件下可以行走隧道。當局將於下周一(25日)與運輸業界商討有關細節。

工作小組於會上聽取了氫燃料電池車輛使用隧道的顧問研究結果，包括參考內地及海外相關規定，以及審視氫燃料電池車輛的設計儲存量、操作壓力及各種安全裝置，並認同氫燃料電池車輛使用隧道的風險與石油氣車輛及其他化石燃料車輛相若，在符合相關指引的情況下可以行走隧道。但運載氫氣的車輛，例如長管拖車，一如其他運載危險品車輛，不可使用隧道，只可使用海路。

機電工程署早前已就上述研究結果諮詢業界，並普遍獲得支持。工作小組接納機電署在諮詢業界後而制訂的氫燃料車輛及維修工場實務守則、加氫站實務守則，以及氫能裝置定量風險評估指引。另外，機電署及運輸署將於本月25日與城巴及隧道營辦商會面，商討氫能巴士行駛隧道的操作程序、作業安排及配套支援等具體事宜，以及如何令員工及承辦商也了解及熟習日常運作及應變措施等，以確保將來氫燃料電池車輛通過隧道時有適當的安排。

城巴歡迎有關決定，認為可更靈活調派氫能巴士行駛其他路線，並正積極部署讓氫能巴士行走長途、過海及港島路線。該工作小組另於會上同意多5個氫燃料技術試驗項目的申請，包括分別2個工地氫能發電設備、2輛氫燃料電池垃圾車、3輛氫燃料電池洗街車，以及新界東南堆填區\擴建部分利用堆填氣體製氫及相關加氫設施。