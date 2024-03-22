房屋局指「居屋2023」已售出半數單位　對銷情感樂觀

近期公營房屋銷售反應平平，引來滯銷的疑慮。房屋局局長何永賢今日(22日)在社交平台發文，「居屋2023」讓「家有長者優先選樓計劃」參加者選樓，次階段開放予其他家庭選樓，截至昨日，累積有49.6%的單位已售出，較之前的「居屋2022」計劃還高3個百分點。

何永賢表示，居屋銷售向來分為數個階段，首階段「家有長者優先選樓計劃」獲提供2,700個單位配額，已全部用盡；次階段則開放予其他家庭選樓，截至昨日，「居屋2023」累積有49.6%的單位已售出。

現時尚未邀請選樓的申請者仍有多達15萬名（佔總數約90%），而未出售單位僅4,800多個，前者為後者的逾30倍。參考以上的銷售數字和數據，房屋局對「居屋2023」的銷售相當有信心。

此外，她又談及安達臣道石礦場發展區未來的發展。房委會在該區有多個房屋發展項目，當中包括已經於「居屋2022」售罄的安秀苑，「居屋2023」推售的安樺苑、安楹苑和安麗苑，合共提供約5,400個單位。區內還有一個總面積約8.5公頃的石礦公園，等於近半個維多利亞公園之大，她還在社交平台上載了模擬圖。