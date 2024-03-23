粉錦公路疑飆車撞斃車房狗店長　6旬漢涉危駕等罪被捕

執法部門於本周三(20日)晚上8時26分接獲一名35歲男子報案，指同日凌晨約2時49分，有多輛私家車懷疑在粉錦公路近橫台山散村高速行駛，期間撞到報案人的狗後不顧而去。報案人的狗隻其後證實死亡。人員經調查後，在昨日(22日)拘捕一名68歲姓余男子，涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。該名男子現正被扣留調查，不排除有更加多人被捕。

根據網上「天眼」片段，發現事發前有7輛私家車騎住雙白線狂飆，期間慘被撞斃的唐狗，牠被其中一輛車撞倒後拋飛倒臥出路中，再被隨後駛至另一輛私家車再撞多一次，片段亦告終結。

消息指，esla為附近一車房的狗店長，狗主事發後在網上貼文緝捕涉事車輛。據悉，車房東主及狗主Ken事發時在車房趕工，他突然聽到外邊有多架車風馳電掣駛過，其後更聽到巨響，初時以為撞到樹等物件，豈料尋愛犬esla不果，且看到門口有大撻血漬及一個損毀的車牌，懷疑愛犬被該批車輛撞斃。他翻看店舖「天眼」片段，發現esla至少被兩車高速撞過，估計時速起碼達150公里，而該路段則限速最高50公里。Ken本身都是改裝車車主及飄移賽車手，將於日本參加正規的比賽；他坦言身為狗主亦有責任，但他認為涉事司機亦有非常大責任。