槍手攻莫斯科音樂廳兼放火逃逸　93死145傷　IS認責

俄羅斯總統普京勝出周日（17日）大選成功連任不足一周後，莫斯科西北市郊克拉斯諾戈爾斯克市的克羅庫斯城音樂廳（Crocus City Hall）大樓，於當地周五（22日）晚遭遇該國近20年來最嚴重恐襲，多名槍手在一場音樂會開始前闖入大樓亂槍掃射，並投擲燃燒彈放火燒毀建築物，傳死亡人數增至93人，另有145人受傷。特種部隊花逾1.5小時才攻入現場，施襲者早已逃逸，警方展開大規模搜捕。俄羅斯外交部定性事件為恐怖襲擊，烏克蘭政府主動否認涉事，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）其後承認責任。

事發於莫斯科時間晚上約8時20分，當時是音樂會開始前約10分鐘。俄媒報道，多名身穿迷彩衣、手持自動突擊步槍的槍手由一輛白色私家車步出，從大樓中央入口進入地面的大堂，擊斃警衞和站近入口的人群，同時封鎖主入口，並向排隊進入大樓內演奏廳的人群開槍。演奏廳內的人群聽到槍聲後發生恐慌，湧向舞台位置，惟槍手隨即進入亂槍掃射，投擲燃燒彈引發大火，傳出爆炸聲。大樓屋頂冒出火光濃煙，約半小時後部分倒塌，大約100人在逃至大樓地下樓層躲避。

俄羅斯衞生部派出50支救護車隊，惟至晚上約10時，特種部隊才開始攻入大樓，警方封鎖附近街道。國家杜馬議員辛施泰因（Alexander Khinshtein）在周六（23日）凌晨0時30分表示，俄羅斯國家近衞軍特別迅速應變分隊（SOBR）因濃煙太大撤出大樓，並指特種部隊已「完全解決」大樓地下停車場、一樓和二樓的部分區域。網傳圖片顯示，至少1名施襲者持槍逃逸，在大街行走。

當天是俄羅斯搖滾樂隊「野餐」（Picnic）的音樂會，由於門票售罄估算現場可能有多達6,200人，當天亦有家長帶兒童參加一場舞蹈比賽。聯邦緊急情況部表示，大樓火場面積一度達到12.9萬平方米，火勢截至周六凌晨約1時局部受控。莫斯科地區衞生部公布傷者名單，包括至少5名兒童，有61人傷勢嚴重，9人情況危殆。俄媒指，事發時多人逃到廁所躲避，應急人員其後在一個廁所內發現10多具屍體，母嬰室和清潔用具儲存室亦發現死者，部分人死因相信是火災濃煙導致窒息。另外，一名死者身上有炸彈，疑似是施襲者。當局把音樂廳禮堂變臨時停屍間，擺放多具屍體。

IS事後指，武裝分子襲擊了莫斯科市郊一個大型基督徒聚會，殺傷數百人，對建築物造成重大破壞，之後成功撤退。