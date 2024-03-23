通州街自動泊車系統下月投運　採「快思邏輯」自動選擇最佳泊位

運輸及物流局局長林世雄今早(23日)發表網誌，位於深水埗通州街交界、全港第三個公眾自動泊車系統即將在4月內投入服務。林世雄認為，自動泊車系統可騰出更多空間，增加泊車位數量，同時便利市民泊車。運輸署負責的自動泊車系統將會陸續推出，相信未來自動泊車系統將會愈來愈普及，讓更多駕駛人士體驗到自動泊車系統的好處。

深水埗通州街的自動泊車系統共有4個4層高的載車架，提供52個自動泊車位，是現時全港最高的拼圖型自動泊車系統。自動泊車系統除可在有限的空間向高空發展，相對傳統停車場，更可最多可在相同大小空間增加高達一倍的泊車位。

今次項目與過去兩個項目同樣採用拼圖型設計，透過載車板垂直升降、左右橫移來移動車輛至車庫。不同的是，今次的系統引入了「快思邏輯」(Fuzzy logic)，讓系統不限於將車輛移至預設的指定位置，而是自動選擇當時系統內的最佳停車位，泊車或取車過程只需約兩分多鐘，較傳統多層停車場搵位、泊位，更方便快捷及環保。

系統載有負重感應器，當司機泊好車、離開座駕，並於控制台確認完成泊車程序後，系統感應到重量減少及確認閘門已關上才會移動。今次的系統在安全系數方面亦再升級，泊車位的閘門由半開放式上下移動，改為全封閉的左右趟門防止兒童或寵物誤入。閘門內外都設有等身高的光學感應器(俗稱「光刀」)，即使有身形較小的小朋友或寵物經過，都可以感應到。系統載車架上方增設的太陽能板，一方面可為停泊的車輛提供上蓋，遮風擋雨，其次太陽能板所產生的電力可讓電力公司回收。載車架內的升降吊鏈用料特別，毋須加添潤滑油，可以避免駕駛人士在泊車、取車時意外弄污衣物。