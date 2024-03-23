收貴價錶優待馬術賽事合辦機構　馬會前經理罪成須還押待4.10判刑

一名香港賽馬會前男經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事時，涉嫌收受合辦機構一隻價值8,200港元的手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務夥伴舉行聚餐。該前經理最終被廉政公署檢控公職人員接受利益等5罪。他否認控罪，經審訊後，東區裁判法院裁判官崔美霞今（23日）裁定除一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件脫罪外，其餘4罪均罪成。裁判官決定先提取被告的背景報告，並押後至4月10日判刑，期間被告須還押。

51歲被告朱磊，為馬會前高級項目經理(發展及市場)。他被控一項公職人員接受利益，控罪指於2018年11月23日從AMEEUW Nathan接受一隻標價為8,200港元的手錶，以其公職人員身分保持傾向優待EEM Asia Limited；被告另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，即於2018年10月至2019年5月期間，訛稱5次與EEM的職員余美惠、Manchester United Football Club Limited足球會的職員James Turner及鄭朗生進行工作聚餐，招致開支共6,256.2港元。

裁判官裁決指，就收受手錶一事，被告於錄影會面稱是屬於私人性質的禮物，Nathan當時並非代表該EEM贈送，但裁判官指被告其後向EEM發出的致謝電郵稱他收到由Nathan代送的禮物，故顯示並非私人禮物，並認為被告的行為確違反指引，故裁定接受利益罪成。其餘4罪方面，就被告填寫出席聚餐人士當中，均否認有在涉案日子出席，就其中一項控罪涉及的出席人士Turner，裁判官指就廉署找到的該名人士，是否與被告表格上填寫的Turner是同一人，法庭存有疑問，故該罪裁定罪名不成立，其餘3罪則罪成；廉署早前接獲馬會轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌違反馬會的行為守則及防貪政策，沒有向馬會申報自己曾接受該手錶。調查又發現，被告曾於向馬會申請發還費用表格中訛稱與馬會業務伙伴舉行聚餐。

案件編號：ESCC 1195/2023