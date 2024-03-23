學者倡提高長者退休年齡至65歲　推動本港銀髮經濟

去年《施政報告》提及要發展銀髮經濟，提高長者生活質素，推動產業發展和商業活動。有學者認為，要推動本港銀髮經濟，政府需建立活齡社會，包括提高長者就業機會、資助年長員工提升技能，以及協助業界應用更多科技等。

嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳澤群今日(23日)表示，港府將公務員退休年齡由60歲提高至65歲，但沒要求其它公營機構跟從，很多身體健康和有能力員工被迫離開崗位，令本港人材荒更為嚴重，認為政府有責任提高公營和資助機構60歲以上員工的就業機會，將退休年齡提高至65歲。

陳續指，專上學生資助計劃只幫助30歲以下的全日制學生，30歲以上人士則需要利用個人積蓄報讀日間課程，故根本無法協助年長工人或剛完成家庭照顧責任的婦女，透過修讀曰間、年期較長和費用較高、如護理、物理治療和社會工作等課程，成為專業人士，認為政府可借鑑其它國家經驗，提高對婦女和年長工人的培訓資助。

他又提到，內地數年前提倡「智慧養老」，譬如江門市政府便委託了一間非政府機構，為長者家庭安裝了測度漏煤氣、水浸和緊急求助設施，認為港府亦在這方面扮演積極角色，支持企業研發適合本地居家安老的智能設施，提供援助予低收入家庭添置樂齡科技產品。