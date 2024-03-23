垃圾徵費落地在即　西九龍政府合署4.1率先試行

垃圾收費實施在即，環境及生態局昨日(22日)在社交媒體發文表示，垃圾收費「先行先試」會於2024年4月1日施實行。政府將安排在使用壓縮垃圾車，收集垃圾的西九龍政府合署試驗。坊間對剛公布的「先行先試」計劃提出質疑，為何政府總部及環境生態局沒有參與先試先行。另外，有試點當區居民甚至表示不知此事。

環境及生態局表示，「先行先試」計劃主要是試驗即將來到垃圾收費，審視垃圾收費正式實施時可能會遇到的一系列問題。檢視各持份者，包括垃圾生產者、清潔工及垃圾收集商等在垃圾收費實施的環境下實際操作及流程。環境及生態局還表示，會收集相關意見及數據進行分析，讓政府了解目前的整體準備情況。

對於坊間質疑，環境及生態局稱，其所在的政府總部由於其垃圾收集商並非使用壓縮垃圾車，而是總體收集模式，在垃圾收費下將會是按重收費，不是用指定袋，整個操作和現在並沒有大分別，不會反映強制要求使用指定袋的情況。因此，將安排在使用壓縮垃圾車的西九龍政府合署作試點實驗。環境及生態局續稱，獲得的經驗和觀察到的問題更能協助政府掌握真實情況，以作務實部署和處理。

環保及生態局還表示，為預備4月1日將實施的「先行先試」，已準備好相關宣傳材料，包括海報、宣傳影片及標貼予試點場所。在展開前也將於所有樓層及公眾地方張貼告示，通知業戶或居民相關安排。之後環保署的工作人員亦會就試驗探訪住戶了解他們遇到的問題以及他們的經驗和意見等。