組織指極端天氣前線工作無保障　保安颱風連上三更冇補償

政府雖然在2021及2023年分別制定「颱風及暴雨情況下工作守則」及「預防工作時中暑指引」，但不少前線勞工仍未受保障。香港社區組織協會今日（23日）公布有關極端天氣下基層勞工的工作情況，發現大部分企業甚至政府部門外判商均沒有遵守指引；在缺勤不扣錢不扣假、追更津貼及安排熱適應期等安排下，受訪者所屬公司的跟隨指引百分比為0，有受訪者甚至在10號風球下連續追更36小時，或是因黑雨行路上班而受傷，但均未獲補償或賠償。社區組織幹事吳衛東表示，認為指引執行成效不理想，建議長遠應立法規管。

研究深入訪問了共10名基層勞工，主要為保安及清潔工。經統計後發現，在缺勤不扣錢不扣假、追更津貼、定期檢討工作安排及安排工作時段方面，企業的指引跟隨百分比為0；而在預先商討惡劣天氣上班安排下亦只有4.2%公司跟隨指引；而黑雨有當值津貼亦只有8.3%公司跟隨。

繡蘭是受訪個案之一，任職保安，今年68歲。在8號風球或黑雨警告生效時，仍被僱主要求上班，但好卻沒有獲得任何當值津貼及交通津貼，在去年超強颱風「蘇拉」襲港，她仍被要求當值上班，又因其同事不能接更，故被僱主要求「連上三更」，連續工作36小時，然而除基本薪金外，只獲得所有夜更保安都能獲得的100港元夜班班當值津貼。而笑鈺及杏遙均任職於政府外判保安公司，於政府產業署工作，年屆64和69歲。雖然在政府外判商工作，但公司卻沒有提供交通津貼，若因惡劣天氣而缺勤，卻會被僱主扣糧和扣假；甚至在黑雨之下亦不會獲得任何津貼，認為僱主做法並不合理。

吳衛東批評，兩項指引自實施以來的執行成效並不理想，甚至有企業違背指引，但卻沒有相應懲罰，形容「假設老闆會自己遵守係天荒夜談」，並指出政府部門旗下的外判工作佔比極重，但政府卻沒有起帶頭作用。吳建議，勞工署應全面檢討兩項守則的執行情況；並修訂外判投標制度，設立加減分機制；長遠立法規管，進一步加強保障僱員在極端天氣工作下的安全及權益。