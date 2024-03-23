港府稱將落實財政整合計劃　冀兩年後恢復收支平衡

多名海內外學者擔憂香港陷入結構性財赤。本港財金官員則稱毋須擔心，指隨着未來幾年落實財政整合計劃，控制收入增長速度快於開支增長，期望2至3年後恢復收支平衡；又表示上月撤辣後樓市趨於穩定，成交變得活躍，當年引入樓市辣招主要是因為供不應求，樓價飛漲，而現在供應充足，未來3至4年預期會有約11萬個私樓單位，形容香港「有底氣」撤銷樓市辣招。

財金官員今日(23日)在電台節目表示，上月發布《財政預算案》後，與國際貨幣基金組織及不同評級機構持續溝通，形容目前政策受到廣泛支持。他表示，本港經濟過去幾年受疫情「休克式」打擊，與全球的先進經濟體情況類似，需要大力依賴逆周期措施支撐。

有質疑指發債需要支付利息開支，因此不應發債發展基建。財金官員稱投資債券屬有回報預計今年息口內到頂、之後逐步回落，會小心控制利息開支。他又指，香港土地供不應求，樓價飛升對市民構成壓力，亦令發展受限制，希望各項造地計劃能為未來建立土地儲備，以便市場有波動能即時應對，並確保建屋、發展經濟的土地充足。

另外，位於柴灣祥民道的「樂建居」土地招標，是政府自上月底撤辣後推出首幅市場投標的發展項目，亦是首幅私人興建資助出售單位項目。對於推地是否政府對後市感樂觀，財金官員則稱，政府會按土地本身的政策目標推出，希望在經濟前景各方面轉向穩定時，讓早前定下的政策逐步出台，並展示政府推動土地和房屋發展的決心。