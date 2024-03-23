商會廣東道設巿集　緬懷昔日玉器交易盛況

作為國際金融中心的香港，過去在玉石方面曾有一段輝煌的歲月。素有「玉器街」之稱一段廣東道，在3月8至5月31日舉辦玉器街市集，12個只在日間營業的玉石攤檔，除了跟附近的廟街夜市相呼應，以配合政府的「日夜都繽紛」，還肩負推廣玉器文化的任務，喚起公眾對香港曾是全球玉石集散地的回憶。

廣東道玉器街市集是由香港九龍玉器工商聯會籌辦，今日(23日)舉行啟動禮，聯會會長徐永忠表示，玉器街始於上世紀50年代，靠近西貢街的一段廣東道，當時聚集不少售賣玉器的地攤，發展至70年代，街上充斥玉石工場、玉器店舖和兜售玉器的地攤。1984年政府為整頓市容，向地攤的玉器小販發牌的同時，又將他們遷至油麻地玉器市場。至於兩者的分別，從事玉器行業的油尖旺區議員陳少棠指玉器街聚焦於天然玉石和高檔貨色；玉器市場則較多遊客生意，傾向紀念品貨色，售價亦較廉。

陳少棠指玉器街因就近渡船街，起初是咕喱聚集的地方，後來由內地移居香港的玉器商人和工匠在此謀生，並逐漸形成為玉石原料、玉器批發、零售、集散中心，更一度躋身為全球最大的玉石的集散市場且具有主導地位，然而在時代巨輪之下，香港的玉石行業經歷金融風暴衝擊，復又缺乏新血入行，今日最年輕的玉石工匠至少已5、60歲，加上內地改革開放，玉石的消費市場規模龐大，昔日香港玉石市場的主導地位不但已成過去，近年更有陷入式微的趨勢。他希望透過今次玉器市集緬懷舊時玉石買賣的盛況，以及告訴市民，廣東道仍是物色玉器的好地方。至於為何玉器市集只在日間營業，他解釋說惟有陽光之下，玉石的色澤或瑕疵都無所遁形。