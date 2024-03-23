長者暫託不少名額未使用　政府指配對挑戰極大

勞工及福利局局長孫玉菡今日(23日)出席一個關懷照顧者的活動致詞時表示，照顧者一直是政府關心的群體，故向照顧者提供支援非常重要，透露政府已擴大長者暫託網絡，惟目前仍有許多可用名額，形容配對上是一個極大挑戰，呼籲若照顧者想稍作休息，可撥打照顧者專線，或瀏覽「照顧者資訊網」尋求支援。

24小時照顧者支援專線自去年9月啟用，至今共接獲逾1.3萬宗來電，即平均每日接獲來電少於100宗。孫玉菡表示，專線由社署委聘東華三院營辦，照顧者有需要可踏出一步致電專線，甚或市民尋求暫託服務期間需要交通支援，在經濟困難情況下，當局亦會提供交通津貼。

孫玉菡又指，政府開展了為期3年的大規模宣傳活動，以推廣對照顧者的支持，包括照顧者自助訊息，與照顧者同行，以及營造支持照顧者的社區氛圍；當局亦將會繼續與傳媒合作，向照顧者提供更多資訊，譬如經濟支援、照顧技巧、情緒輔導和暫託服務等。

孫表示，政府將與關愛隊合作，第一步先在荃灣及南區，正式啟動社署通過關愛隊接觸獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，希望做好工作。照顧者有需要，可通過這一系列服務得到協助。