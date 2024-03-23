彰顯南區特色　百步梯成打卡點

政府在去年施政報告中提出，於各區設置富有特色的「打卡」地標，建議透過不同主題及設計元素，展現地區的獨特風貌。南區就選擇在香港仔一條歷史悠久的「百步梯」繪上展現區內景點的樓梯畫，並於今日(23日)舉行啟動禮，冀有關地標成為遊客和本地居民的「打卡」新熱點。

被選中為「打卡」地標的「百步梯」，位於香港仔坊會旁邊，是連接香港仔大道及漁暉苑的行人通道，50多年前隨石排灣邨的興建而設立，見證了區內不少的歲月變遷。南區民政事務專員兼南區區議會主席鄭港涌表示，有關計劃逾百多名社區人士參與。早前香港仔坊會聯同社工，與一群小朋友及其家長討論南區最有特色的地方，加上其他協辦機構提供意見，結果定出鴨脷洲風之塔、鴨脷洲街渡碼頭、香港仔牌坊、赤柱美利樓、鶴咀燈塔、海洋公園等內容，並由青年藝術家帶領下，一同在百步梯上作畫。而南區區議會的一眾區議員，上月亦有到百步梯為畫作上色。

南區區議員朱立威，指百步梯在數年前亦曾繪上樓梯畫美化，但已隨住時日而風化剝落，如今不但藉「打卡」點的機會再粉飾一番，更體現年青人的活力和創意，以及他們對社區的歸屬感。