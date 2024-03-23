6實習計劃吸納港青 有機會到北京故宮及四川大熊貓基地

內地專題實習計劃的申請人須為本地全日制專上學生。

民政及青年事務局日前推出新一輪「內地專題實習計劃」，今年6月至8月期間舉辦6個實習項目，讓本港青年有機會到內地官方文化、自然保育和科研單位實習的機會，有關計劃包括「敦煌青年實習計劃」、「大熊貓國家公園卧龍片區青年實習計劃」、「港澳青年故宮實習計劃」等。

當局指，與敦煌研究院合辦的「敦煌青年實習計劃」將於4月1日截止報名；而與大熊貓國家公園四川省管理局合辦的「大熊貓國家公園卧龍片區青年實習計劃」、與青島嶗山國家實驗室合辦的「山東青島海洋科學青年實習計劃」、及與武夷山國家公園管理局合辦的「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」三個計劃將於4月25日截止報名。

與北京故宮博物院合辦的「港澳青年故宮實習計劃」及與中國科學院合辦的「中國科學院青年實習計劃」則於5月12日截止報名。

6個計劃的申請人須為本地全日制專上學生，並持有香港居民身份證。除實習工作外，合辦機構亦會為參加者提供培訓、實地考察及其他文化交流活動，從而對當地行業發展及文化有更深入認識。

而實習項目將於六月至八月期間展開，為期三至六個星期，為香港青年提供合共超過110個專題實習機會，涵蓋文物保育、科研技術、生態及環境保育等範疇。參加者透過實習工作深入了解和參與國家文化、自然保育和科研單位的工作，並在專家的指導下接受培訓和進行項目研究，從中獲得獨特的工作經驗。