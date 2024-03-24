東方日報A1：IS血洗莫斯科　音樂廳變刑場　150死145傷

俄羅斯總統普京上周日勝出選舉，連任延續執政至2030年不足一周後，首都莫斯科西北市郊克拉斯諾戈爾斯克市克羅庫斯城音樂廳（Crocus City Hall）大樓，上周五晚上遭遇該國近20年來最嚴重的恐襲。多名槍手在音樂會開始前闖入亂槍掃射，投擲燃燒彈放火燒樓，導致至少150人死亡及145人受傷。當局宣稱拘捕11名疑犯，包括全部4名直接參與襲擊的恐怖分子。普京形容這是針對俄羅斯的攻擊，揚言涉案人士要付出代價；回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。

事發當地時間晚上約8時20分，當時是音樂會開始前約10分鐘。當地傳媒報道，多名身穿迷彩衣、手持自動突擊步槍的槍手由一輛白色私家車步出，從大樓中央入口進入地面的大堂，擊斃警衞和站近入口的人群，又封鎖主要入口並向排隊進入大樓內演奏廳的人群開槍。演奏廳內的人群聽到槍聲後發生恐慌，湧向舞台位置，惟槍手隨即進入亂槍掃射，投擲燃燒彈引發大火，傳出爆炸聲。大樓屋頂冒出火光濃煙，大約半小時後部分倒塌，大約100人逃至大樓地下樓層躲避。聯邦衞生部派出50支救護車隊，惟至晚上約10時，特種部隊才開始攻入大樓，警方封鎖附近街道。

當天是俄羅斯搖滾樂隊「野餐」（Picnic）的音樂會，門票售罄，估計現場可能有多達6,200人，當天亦有家長帶兒童參加一場舞蹈比賽。聯邦緊急情況部表示，大樓火場面積一度達到12.9萬平方米，火勢截至上周六凌晨約1時局部受控。莫斯科地區衞生部公布傷者名單，包括至少5名兒童，有61人嚴重，9人危殆。當地傳媒報道，事發時多人逃到廁所躲避，應急人員其後在一個廁所內發現10多具屍體，母嬰室及清潔用具儲存室亦發現死者，部分人死因相信是火災濃煙導致窒息。一名死者身上有炸彈，疑似是施襲者。當局把音樂廳禮堂變為臨時停屍間，擺放多具屍體。

中國駐俄羅斯大使館領事僑務處人員證實，暫時未收到恐襲有中國公民傷亡的報告。身處恐襲現場的中國留學生陳一鳴憶述，當時聽到類似鞭炮的聲音，之後見到很多人奔跑，民眾用俄語向他說有人開槍，他與人群逃到附近一個山坡。

15歲中國留學生宇瞳（化名）與一名14歲俄羅斯女孩結伴到音樂廳觀看演出，他事後由警員護送回校，但同行女孩中彈遇難。襲擊發生前，她恰巧中途離開，宇瞳還叮囑「快去快回」，大概是在音樂廳外遇害。宇瞳引述警員發現，指女孩全身是霰彈槍彈孔。

聯邦安全局向普京表示，襲擊經過周密策劃，有恐怖分子在接壤烏克蘭的布良斯克州落網，他們試圖越境逃往烏克蘭，並與烏克蘭境內有聯繫。涉案者包括馬赫馬德拉爾（Nasridinov Makhmadrasul）、里沃日丁（Ismonov Rivozhidin）、肖金瓊（Safolzoda Shokhinjonn）、魯斯塔姆（Nazarov Rustam）。普京上周六宣布翌日全國哀悼，表示恐怖分子全部落網，但未有透露具體人數，僅稱他們企圖逃往烏克蘭。IS亦發表聲明公布施襲者蒙面照片，宣稱他們實施「多年來最猛烈襲擊」。

俄羅斯外交部定性為恐襲，烏克蘭政府主動否認涉事。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫稱，若烏方是幕後黑手，俄方將「以死還死」採取報復性的恐怖行動。

■本報綜合報道

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