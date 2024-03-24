2批近50間重點企業落戶　投資額逾400億　政府加強中東引資

香港經濟疫後未復甦，政府要搶人才、搶企業，更訂立績效指標(KPI)。政府提供的數據顯示，截至上月，投資推廣署已協助58個家庭辦公室在港成立或擴展業務，亦有逾百間表明已決定或正準備在港設立或擴展業務。

財金官員指政府上周與第2批重點企業簽署協議，連同去年引進的首批企業，合共有近50間企業將在港投資逾400億港元，創造超過1.3萬個就業機會，當中大部分是科研和管理職位。

在首兩批重點企業當中，財金官員指約5分之1來自歐美地區，政府未來會繼續積極「走出去」，主動接觸更多不同地區的前沿科技企業，預期引進企業的數量將持續增加，而投資推廣署亦計劃今年度在埃及開羅及土耳其伊茲密爾開設顧問辦事處，加強在中東、中亞等「一帶一路」沿線地區的招商引資工作。

該官員又提及本港今季有不少大型金融盛事相繼舉行，本周將是「金融盛事周」，包括由政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，預計約有400名來自本地、內地、亞洲、歐美及中東等代表參與，將探討如何在充滿挑戰的外圍環境中，推動家族辦公室落戶香港並持續蓬勃發展。

另一金融盛事是由美國民間智庫米爾肯研究院首次在港舉辦的全球投資峰會，將探討世界變遷、科技進步以及資金流動帶來的挑戰和機會，預計超過550人出席，包括世界各地的政商領袖、綠色金融專家、學者和國際組織等代表參加。