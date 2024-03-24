市建局稱花墟重建將加強特色　增加營運者發展空間

市建局早前公布洗衣街/花墟道發展計劃，外界關注花墟的保育問題。行政總監韋志成強調規劃不單以保留現時花墟特色為目標，更會加強特色和氛圍，讓店舖營運者有更多空間長遠持續發展。他又指花墟一帶的樓宇平均樓齡都已超過50年，無可避免會隨着時間而老舊殘破，如由不同的私人發展商以個別項目獨立發展，而非由市建局有序地重建，花墟的完整性或會遭到影響，租戶沒有市建局的補償協助下更難以保存和延續花墟的氛圍和特色。

韋志成續指市建局首次在啟動項目前，委聘顧問走訪花墟超過100間花店或相關店舖，以了解了解營運者對現時經營環境的意見及到訪花墟市民的習慣，發現營運者面對3大問題，包括缺乏足夠的空間擺放貨物、欠缺上落貨位置以及沒有足夠泊車位。而有超過一半受訪的花店營運者認為，現時花墟欠缺可以擴充業務的機會，又認為改善花墟周邊公共空間的設計、塑造「賞花熱點」及增加更多元化的經濟活動，有助提升花墟的特色和吸引力。

因應營運者表達的問題，市建局團隊建議在其中一個地盤往後移，以騰出更多地面空間予新建的花店展示貨物，另外，亦以「一地多用」模式，在有關地盤興建一幢多用途綜合大樓和地下公眾停車場，除項目本身的車位及上落貨位外，額外提供約220個公眾私家車泊車位和約10個公眾上落貨車位，方便部分花店營運者使用。至於「城市水道」及水道公園，將串連花墟及地盤周邊的球場和體育館，並開放現時分隔及被圍封的設施和公共空間，大幅度改善暢達性，進一步加強人流。

韋志成強調美好願景的背後涉及龐大工程充滿挑戰，必須要政府、市建局、私人發展商及地區持份者共同參與和合作，才能成事，批評以偏概全的將「重建」與破壞或消滅地區特色劃上等號，卻忽視花墟營運者面對的問題，以及花墟長遠可持續發展需要的言論，欠缺前瞻性的視野，對香港長遠發展並無益處，指「油旺研究」還有不少要推動的發展建議，相信耗時數十載，若社會人士的着眼點只在於個人體驗，又或停留在現時狀況毋須改變，下一代將難以享有宜居優質的生活環境。