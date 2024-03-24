回收「毒塑膠」再造吸音材料　助減廢消噪

聲學超材料可以用在馬路旁的隔音屏障等。

用於製造水管、工業保鮮紙的俗稱「3號膠」PVC(聚氯乙烯)，在加熱後會釋出有毒物質，現時仍缺乏回收渠道。有科技公司研發將PVC及膠樽回收再造，成為可吸音的聲學超材料，用作在馬路旁的隔音屏障等，既減廢亦能降噪，可謂一石二鳥。

在一間將軍澳創新園的科技公司，研發人員先將再生塑膠加熱軟化，再壓成經特別設計的形狀，生產出聲學超材料，一塊塊疊起後，便製成各種減噪產品，可應用於天花板、隔音房、工地和馬路旁的隔音屏障等。

研發工程師麥浩堯解釋，團隊針對噪音類型，將聲學超材料製成不同「迷宮」形狀，例如發電機或工業用泵發出較低頻聲音，他們便將材料製作特別形狀，令吸音效果集中於低頻範圍。

該項目獲低碳綠色科研基金資助330多萬港元，聘請熟悉聲學設計和材料科學的專才，並購置聲學、力學等測試儀器。經過約一年的研究，研發團隊認為膠樽、餐具常用的塑膠物料PET和建築材料常用的PVC，回收再造後適合生產聲學超材料。

該公司目前在內地回收塑膠和生產產品，而研發工作則在港進行。公司董事陳書宇表示，下一步計劃在香港設立廠房，回收塑膠，大量生產減噪產品。

低碳綠色科研基金在2020年成立，資助針對能源、運輸和減廢相關的環保科研項目。環境及生態局表示，截至去年年底，基金首3輪申請中，已向本地大學、公營科研機構、企業等批出共30個項目，涉及約1.3億港元，而獲資助機構須每半年提交一次進度報告，並在項目完成後提交最終報告，供當局評估項目成效。