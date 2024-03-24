兼善里重建後擬永久封閉　關注組憂破壞社區特色

市建局在2021年9月啟動深水埗兼善里/福華街發展項目，去年4月起向項目內的物業業主發出收購建議，涉830多個業權。兼善里街坊關注組及部分居民今日(24日)舉行記者會，指兼善里將於市區重建局完成兼善里/福華街發展項目清場後永久封閉，促請市建局在規劃兼善里重建項目時，不要只講經濟效益而破壞社區的特色，並要廣泛諮詢市民意見，而目前已收集超過200封市民反對信，期望於4月23日諮詢期前，收集更多街坊意見。

關注組發言人林碧基指，現時已有近一半居民遷離兼善里，而當局在2月23日刊憲通知，兼善里將於市區重建局完成兼善里/福華街發展項目清場後永久封閉，以配合市建局重建項目。他認為市建局聲稱透過市區重建，締造可持續發展的社區及文化，現在卻提出將兼善里永久封閉，是剝奪了社區內已自然而生的社區特色文化。

另一位發言人李德明兼善里是一條經歷了半個世紀風雨歷史，位於兩座超過60年樓齡樓宇之間的公眾街道，長約145米，闊約5.8米，總面積超過9,000呎，街道兩旁沒有有任何車輛經過，構成了社區中獨特的巷里文化。他又認為重建後社區關係將會支離破碎，高樓大廈重門深鎖，居民更難有機會在社區互動交流，因此保留兼善里用作規劃重點，可讓不同背景及種族的居民有一個公共空間可以活動交流。