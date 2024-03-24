維港帽子巡遊今預慶復活節　炎熱天氣歌舞令現場升溫

距離復活節仍有約1個月，歐美慶祝復活節傳統慶典之一的帽子巡遊今日(24日)便在北角至灣仔海濱舉行，眾多一家大小連同寵物佩戴着各式各樣的帽子在炎熱的天氣下參與，連同現場舞蹈、啦啦隊等表演，令氣氛變得十分熾熱！主辦單位期望未來能在海濱舉辦更多類型活動，令大眾能另類感受維港優美的景色。

繼去年的帽子巡遊，發展局和海濱事務委員會今日在北角至灣仔海濱共享空間舉辦「維港復活節帽子巡遊2024」。巡遊團隊由北角「東岸公園主題區」出發，途徑銅鑼灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康樂主題區」，至灣仔「水上運動及康樂主題區」的「海濱站」。

巡遊沿途設多個表演，邀請年輕排舞師阿聰率領Nowhere Studio 及Nonno Kids舞團、赤龍鼓號樂團、Weskate.hk滾軸溜冰團隊、香港Legos啦啦隊，以及Variety Music Choir，進行滾軸溜冰、舞蹈、啦啦隊、鼓號和兒童合唱表演，小丑和復活兔公仔全程伴大家暢遊海濱，營造熱鬧嘉年華氣氛。

巡遊吸引多個家庭參與，其中有小童戴着與媽媽挑選的帽子參與巡遊。她說雖然天氣分熱，但能見到眾多造型別致的帽子，又能與家人參與巡遊，都說十分值得。另有多間中小學校、幼稚園和香港導盲犬協會等社區團體，亦一同參與巡遊，悉心打扮歡迎復活節。

完成路線的參加者可在終點參與慶祝派對，在「海濱站」的退役東鐵線中期翻新「烏蠅頭」車廂內，參加創意工作坊。大會並設攤位提供爆谷、棉花糖、合桃酥和兔兔曲奇等免費小食。補充能量後，市民可參加「碌復活蛋」遊戲，與寵物挑戰障礙關卡。

海濱事務委員會主席吳永順表示，巡遊旨在令市民感受維港景色及享用本港環境優美的海濱，亦能提早慶祝復活節，又說期望日後在海濱公園舉辦其他模式的表演或工作坊。帽子巡遊是歐美慶祝復活節的傳統慶典，參加者會戴上別出心裁的帽子，配合不同風格的打扮盛裝參加巡遊。