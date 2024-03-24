單禁餵飼難阻野鴿為患　團體倡建鴿舍減低繁殖

野鴿為患，衍生嚴重的衞生問題之餘，亦對市民造成困擾。雖然政府已建議把餵飼野生動物的最高罰則，由現時罰款1萬港元，大幅調升至10萬港元及監禁1年，但市民關注若有法不執或執法不嚴，提高罰則亦是徒勞無功。有議員亦對《東呼即應》表示，由於有多個部門可以執法，憂慮該等執法人員平日非從事相關的執法工作及不熟悉情況，建議政府組成專職執法隊伍，加強黑點巡查；亦有團體建議興建「避孕鴿舍」，減少繁殖。

餵飼野鴿的食物殘渣，或會引來老鼠蟑螂等覓食，而野鴿聚集更會令大量居民感到不滿。有市民疑不堪飽受鴿群的滋擾，甚至襲擊、虐待野鴿以洩憤。根據政府提供的數據，當局在2021年及2022年接獲與野鴿相關的投訴總數，每年平均約1,700宗，即2年合共約3,400宗，情況嚴重；但去年截至11月底，只有約170人因非法餵飼野生動物而被檢控。

現時對餵飼野鴿的執法，以亂拋垃圾的罰則處理，違例者判罰款3,000港元，但亦不時發現有人以麵包碎等食物餵飼野鴿。政府在去年11月向立法會提交《野生動物保護條例》草案，把禁止餵飼野生動物的現行規定涵蓋至野鴿，並提高非法餵飼野生動物及野鴿的最高刑罰，由罰款1萬元增至10萬港元及監禁1年，非法餵飼的定額罰款為5,000港元，當局希望條例可於今年8月生效。

然而外界認為若有法不執或執法不嚴，調升罰則亦是徒勞。議員林振昇亦擔心執法時會否有困難，由於現時法例規定有數個部門可以執法，例如康樂及文化事務署、房屋署及食物環境衞生署均可以成為執法人員，憂慮這些職員平時並非從事執法工作，會否不熟悉情況，或與市民會有爭拗，故他建議政府最好有些專職執法隊，加強黑點巡查，希望有阻嚇作用。

執法固然重要，但同時亦要多管齊下，包括教育市民不要亂餵野生動物，還有是為野鴿避孕。香港救援鳩鴿及雀鳥負責人Gian指餵不餵鴿，並非最大的重點，而是鴿的數量，如何可以控制其繁殖，如果想幫其減低繁殖便需要集中從節育入手，首先是用避孕糧，其次是興建鴿舍，簡單來說，把鴿子生的蛋換成假蛋，可以控制減低繁殖。Gian表示，若有地方給野鴿生存，可以做定點位置，野鴿便會遷離民居，以鴿的習性是不會到處走動，會聚居，所以鴿舍和定點位置是需要和禁止餵飼相結合。