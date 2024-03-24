假難民偷酒吧醉貓銀包　東呼教你一招可保平安

假難民禍港擾民，每年港府涉及假難民的開支數以億元計，過往12年耗達110億元。假難民已成治安毒瘤，最近期的一宗是有假難民在灣仔酒吧偷事主的銀行卡，但政府既不願退出聯合國《禁止酷刑公約》，又不願設立禁閉式難民營，市民只能自求多福。「東呼即應」在網上見到一隻只得「半杯」的酒杯，酒客若用此杯「飲多2杯」，其實都只是飲得1杯，人都沒那麼易醉，驚惕性高，自然不容易成為假難民的獵物，財物可保平安。

執法人員早前拘捕兩名非洲女假難民，她們涉嫌凌晨在灣仔酒吧區專找醉酒外籍人士作獵物，偷取對方銀行卡提款購物。假難民不停犯案，然而政府既不願退出聯合國《禁止酷刑公約》，又不願設立禁閉式難民營，難道市民要像數年前元朗街坊倡議自組反罪惡自衞隊，護送獨行夜歸男女，免遭假難民之害，這招今時今日都適用。

實際上，政府已耗費大量公帑在假難民身上，當局在2023/24年度預算花費14億元在他們身上，較上年度修訂預算的10.68億港元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億港元。入境處去年共遣送了1,786名免遣返聲請人士離港，包括215名根據更新遣送政策被遣送的人士；入境處亦於去年8月，與越南出入境管理局簽署合作備忘錄，就核實和遣返越南籍非法入境者進一步加強合作。