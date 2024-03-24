添馬發光巨蛋明起展出　今率先亮燈　路人搶先打卡

維港兩岸由5大藝術項目組成的康文署「藝術@維港2024」明天(25日)起舉行，包括添馬公園逾200個巨型「發光蛋」正式亮燈，所有展覽均免費入場。署方指在戶外展示大型藝術裝置充滿挑戰，期望能吸引市民和旅客晚上出外，享受及欣賞漂亮的維港。

一個個3米及5米的七彩顏色「巨蛋」，在今晚(24日)已率先亮燈，在添馬公園的路人紛紛停下與巨蛋「打卡」，「蛋陣」由公園延伸至對出維港海面，在對岸尖沙咀燈飾下形成落差。設計團隊介紹，這些巨蛋為「teamLab：光漣」的藝術品，巨蛋不能被推倒，象徵持續站立的生命，巨蛋更會隨着與觀眾互動而變色和發聲，並與另一藝術品的數十棵樹木互相呼應。

康文署副署長譚美兒表示，團隊早在1月已開始設置巨蛋陣，安裝完成後不停做編程、燈光等測試，令巨蛋能抵擋強風。因此看起來很簡約的作品，實際亦不簡單，期望作品免費開放，能令市民多在夜間外出享受另類維港的景色，亦能向國際宣傳本港新的藝術品牌。

teamLab創辦人豬子壽之則指，是次最大的挑戰是首次創造如此大型的作品，更要將巨型蛋由海上連接到陸地上，與此同時要考慮香港天氣，例如要時刻留意風的強度等，希望旅客觀展時，能感受到平常看不到的事物，例如風與海浪。若要在公園草坪親身觸摸巨蛋的市民，需先網上預約，這個星期預約名額已滿，明天起預約4月1日至7日的名額，展期至6月2日。

除此之外，添馬公園和中環海濱長廊，另設由本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟製作的「藝術有理」展覽，期望能結合藝術與科學，激發更多市民對科學的好奇心。尖沙咀則有商業大廈亦在幕牆展示《流動光影》藝術，而在尖沙咀鐘樓前方設梵高畫作《星夜》啟發的LED藝術裝置，K11 MUSEA海濱長廊則帶來波蘭裔德國籍當代藝術家柯維德的雕塑，令藝術融入大城市，展現另一樣的維港景色。