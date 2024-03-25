可食用花朵　磷鉀抗氧化物含量高

花朵除了裝飾，還可以提升食物味道。常食用的花朵有很多，例如玫瑰花、茉莉花、桂花、薰衣草等，而近年更有日本櫻花入饌的新嘗試。有研究顯示，食用花朵的鮮艷顏色提供了豐富抗氧化物，亦含有較高的磷質和鉀質，但有營養師提醒，並非所有花朵可以食用，應小心選擇一些可食用的花朵，切勿胡亂在花店購買觀賞花卉作食材。

中式食物常用到洛神花提升食物中的酸甜味道，或使用桂花來增添菜式的清香感覺；西式菜單則加入番紅花來增加食物的色彩和帶出其獨特的香味，例如西班牙海鮮燴飯；而日式甜點則愛加入薰衣草或櫻花等。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，有研究調查了12種不同種類可食用花朵，顯示其鮮艷顏色提供了豐富抗氧化劑；可食用花朵亦含有較高的磷質和鉀質。但由於食用花朵的分量不多，其營養成分未能計算在每天的攝取量內，因此亦未有指引顯示可食用花朵的攝取上限。

另外，一些天然香草，例如香茅、迷迭香、蒔蘿等亦能大大提升菜式的味道。使用這些天然食材能在烹調時減低使用糖和鹽等調味料的分量，吃得較健康。有研究顯示，人的味覺對一些高糖分或高脂肪的食物特別有偏好；而味覺較強的人進食量會比味覺較弱的人為多。因此，應盡量避免攝取過多高糖分、高脂肪的食物，以免培養嗜甜的習慣而導致肥胖。