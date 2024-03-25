捐心腦肺肝　須被判斷腦死亡

現時只有被醫生判斷為腦死亡者才可捐贈心、腦、肺、肝等器官，但本港每年被判斷為腦死亡的死亡個案不多，令到相關器官的移植數字偏低。去年有醫生表示，正研究日後讓心臟死亡的死者捐贈器官的可行性。有議員指，相關定義未來可能會改變，但目前最有效的方法是更多市民踴躍登記器官捐贈。

目前被判斷為心臟死亡的死者只可捐贈組織，例如眼角膜、皮膚及骨骼，但不能捐贈器官；僅被醫生判斷為腦死亡者才可捐器官。瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳去年表示，團隊正研究日後心臟死亡的死者捐贈器官的可行性，不再以腦幹死亡為標準，料初期每年可多做5至10宗肝臟移植個案。她當時指，心臟死亡的情況下，器官會有缺血情況出現，需把握時間將有用器官取出，雖然醫院已掌握相關器官移植手術的技術，但仍需時探討心臟死亡定義，涉及法律及政策問題。

身兼醫生的議員林哲玄指隨着科技進步及社會變化，相關定義未來可能會改變，但目前增加器官捐贈登記人數才是最有效的方法。他指，本港肝臟移植技術成功率高，希望更多市民可以簽署中央器官捐贈登記名冊，當局亦應繼續加強宣傳教育。