器官捐贈人數少　再加取消登記潮　垂危病人谷底苦等

本港器官移植向來「排長龍」，而近年器官捐贈登記人數持續下跌，去年更出現取消登記潮，恐令情況雪上加霜。有團體指出，本港肝臟移植多由親友捐贈，呼籲若有病人腦幹死亡，家屬可考慮將病人的肝臟捐出，當局亦應透過病人組織向公眾進行呼籲，令病人有機會重獲新生。

根據當局數字，截至去年底有81人輪候肝臟移植，但去年肝臟捐贈個案僅30宗；至於器官捐贈新登記人數於過去4年更連年下降，去年僅新增11,106人登記捐贈器官，去年5及6月更分別有逾5,000人取消登記。肝臟移植協康會會長黃龍輝表示，本港現時輪候肝臟時間相當長，作為關注病人組織，當然希望境外配對肝臟可以成事，但要視乎醫管局及內地方面的情況。

本港早前亦有消防員因急性肝衰竭病逝，一名生前駐守機場消防局的42歲消防員，月初因突發性肝病入院，其後病情急轉直下，轉送瑪麗醫院深切治療部，其胞兄經檢測後發現當時身體情況不適合捐肝，消防處職工總會曾發起呼籲，但最終該名消防員仍然不幸病逝。黃龍輝指，對於一些等候器官捐贈的垂危病人，當局可多開記者會，或透過病人組織向公眾進行呼籲，讓病人有機會得到重生。