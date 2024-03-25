東方日報A1：跨境捐器官　病患生死攸關　恒常化懶懶閒

本港器官移植數字長期偏低，大批急需器官續命的病人求救無門，日前有急性肝衰竭的消防員求肝無果撒手人寰。現時，瑪麗醫院亦有一名37歲男子因肝衰竭而須求肝續命，醫院管理局稱除了在本地尋肝，亦準備向內地尋找合適肝臟，院方形容是特事特辦，倘若過了黃金時間做手術，不但風險增加，病人亦未必能完全康復，希望未來跨境捐贈器官機制恒常化。事實上，自前年12月本港有心臟衰竭女嬰成功移植由內地捐出的屍心得以續命後，兩地跨境捐器官安排未見實際進展。有議員表示，上次跨境捐贈成功個案有多達逾20個部門介入才成事，又指器官移植與病人生死攸關，對相關安排一年仍未恒常化，批評港府辦事手腳慢。

該名急須換肝的病人為A+血型，因肝硬化轉介至瑪麗醫院，前年8月列入肝臟移植輪候名單，院方稱病人肝腎功能嚴重衰竭，接受肝臟移植屬唯一根治方案，近日病人更開始肝昏迷。

瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁表示，希望能在一星期內為病人進行手術，否則過了黃金時間會有感染情況或腦部受損，屆時病人即使進行移植，不但手術風險高，病人亦未必能百分百完全康復。他形容今次向內地尋求協助是特事特辦，若成功希望能建立恒常機制，幫助更多病人。

目前本港法例容許按個案需要，規管個別跨境器官輸入和移植，但每宗個案都需由「人體器官移植委員會」按情況審批，部分個案或會因審批需時，導致器官質素下降，甚至不適合進行移植。立法會議員林哲玄指出，腎臟、肝臟或肺部的移植手術，需要在很短時間內進行，最多數小時，否則器官的質量就會下降，短時間內要兩地醫療體系、海關及執法人員作出配合並非易事。

2022年12月一名4個月大女嬰急需心臟移植，當局向中央尋求合適心臟，最終成功進行首例的跨境器官捐贈，當局其後與內地探討建立恒常器官移植第二層互助分配機制，當兩地任何一方有器官捐出，但在當地沒有合適病人受贈，即可啟動機制，將器官跨境捐贈作配對。

林哲玄表示，此個案是個好例子，當時20多個部門同時啟動緊急應變程序才完成，長遠有恒常習慣機制會更理想。去年當局亦有就一項相關的議員議案做出回應，但自首宗個案至今逾年仍未建立恒常機制，他認為當局相關工作手腳太慢。

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