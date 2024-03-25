先後通報5宗麻疹個案　2宗屬本地確診　醫學界籲接種疫苗

醫管局早前公布，近日全球錄得的麻疹個案有所上升，本港亦錄得感染個案，呼籲市民提高警覺。香港兒科醫學會、兒科護理學院及婦產科學會等指出，本港爆發麻疹大規模疫情的風險雖然較低，但鑑於先後通報5宗個案，其中2宗為本地確診個案，仍需慎防輸入性麻疹病例和密切關注社區內的本地傳播情況，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

市民從受麻疹影響地區回港後，如出現麻疹病徵，應立即求醫，並避免接觸對麻疹未有免疫力的人士，市民亦應在求診前預先知會醫護人員有關的病徵及旅遊史，以便醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

雖然本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，但不能掉以輕心，少數未完成接種麻疹疫苗的人士仍有機會受到感染，並會把麻疹傳播給其他易受感染人士，而接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。接種一劑MMR混合疫苗，預防麻疹效果可達93%，接種兩劑疫苗後預防效果更可達97%。家長應確保子女按時接種疫苗。除接種麻疹疫苗外，市民應保持良好個人衞生，常潔手、打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻；以及保持家居及環境清潔，徹底清潔家具及玩具等。

麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水、眼紅等。潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。