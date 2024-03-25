垃圾徵費下月先行先試　環境局環保署竟無參與　環團憂欠認受性

垃圾徵費計劃押後於8月1日起才在全港實施，下月1日會啟動先行先試，包括西九龍政府合署、荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣連翠邨、九龍城成龍居、及深水埗北河街與長沙灣道的兩幢樓高5至7層的「三無」大廈、旺角鋿晶館、新蒲崗新光宴會廳、金鐘海富中心大家樂、大圍漢年茶餐廳4間食肆等。

東區區議員林永晟今早(25日)在電台節目表示，作為試點之一的柴灣連翠邨，配套較好，屋苑有200多戶，附近有回收站及廚餘機。他又到提到，屋苑並無增加人手，但已貼出告示準備垃圾分類工作及記錄數據等。惟林指出，連翠邨仍有居民擔心一旦有廚餘堆積，會產生氣味及衞生問題。他曾接觸的居民表示，不清楚具體執行情況，擔心處理垃圾的工序，會影響日常管理及清潔服務水平。

同場的環團綠惜地球總幹事劉祉鋒則質疑位於政府總部的環境局及環保署並無參與試行，難以給予其他部門及市民信心，而學校、展覽場地或酒店亦無加入計劃，認為試行計劃廣泛性及代表性不足。物管業界曾向其反映，若住戶不使用指定袋，清潔工難以處理，試行計劃下免費派發指定袋，令他擔心試行時難以測試違規情況的解決方案。

有份參加試行計劃的新光酒樓集團常務董事總經理胡珠認為，酒樓在政府邀請下參與試行，主要了解日常運作需要用多少個指定袋，並教育員工如何分類垃圾，如將佔用空間較多的大油樽及紙盒分類處理及回收。他又建議政府增加試點進行分析。