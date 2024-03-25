明年提交修訂僱傭條例草案　4周工時滿68可享福利

政府擬明年上半年向立法會提交修訂《僱傭條例》的條例草案，將俗稱「418」的連續性合約規定改為「468」，即僱員在4星期內工時滿68小時，便可享有僱傭福利。勞工及福利局局長孫玉菡今(25日)在立法會人力事務委員會上指，更改有關規定後將有1.14萬名僱員受惠，料企業每年或要額外付1.5億港元。

議員張宇人認為飲食和零售界需面對垃圾徵費及走塑等新措施，在惡劣的營商環境下，多項政策改動會對行界造成不便，增加營運成本，直言政府有時是「好心做壞事」。雖然改「418」規定不一定是致命傷，但對中小微企而言就是百上加斤。孫玉菡回應時表示，勞顧會對「468」規定討論已久，已充份考慮對僱主的影響，相信改動規定為企業帶來的額外成本是微不足道。

他又指提交草案時間合理，會上有4名工聯會議員提出議案，要求當局在不遲於明年5月1日前落實修例程序，讓更多兼職勞工盡快享受更多員工福利。議案最終在11票贊成、1票反對下獲得通過。議員周小松指，若由達成共識到落實安排前後需時2年，時間就太長。孫玉菡回應指，經過評估才提出立法時間表，認為明年上半年提交草案較合理。