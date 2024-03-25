涉九龍城一單位內虐待4歲女兒　38歲婦准以10萬元保釋4.18再訊

九龍城沙浦道83號一單位於周六（23日）疑發生虐兒案。執法人員接獲一名38歲女子報案，指其4歲女兒在單位內暈倒。救護員到場將事主送往醫院救治，惟她經搶救後情況危殆，需在兒童深切治療室留醫。經過初步調查後，懷疑涉案女童曾受虐待，同日以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」將涉案婦人拘捕。該婦今早（25日）被解往九龍城裁判法院應訊，暫毋須答辯。裁判官應控方要求，把案件押後至4月18日再訊，以待進一步調查，被告准以10萬港元現金保釋，並須交出其內地旅遊證件，且不得接觸證人及返回案發寓所。

代號Z.A.L.的女被告（38歲，家庭主婦），持有香港身份證，她於庭上需靠普通話傳譯員協助作翻譯。被告被控於2024年3月23日，在沙浦道83號御豪門某單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致該女童她受到不必要的健康損害。

裁判官最終准被告以10萬現金擔保，期間需交出內地旅遊證件，不得離港，每周往警署報到3次，並需住在報稱地址，住所如有變更需通知執法部門，不得返回案發地點，亦不得直接或間接接觸控方證人；據悉被告已搬離住所，她與現年40歲的丈夫於2013年在內地結婚，隨後誕下目前8歲的長子，以及俱4歲的二子及幼女。被告一家人於去年3月移居香港，並居於上址單位。事發時，被告正為4歲女兒沖涼，期間被告曾離開浴室前往廚房，獨留女童在浴室內無人看管。數分鐘後，8歲兒子到浴室查看，驚見胞妹昏迷倒臥於半滿浴缸的底部，於是通知母親呼召救護車。案件現已轉介至社署跟進，兩名男童則暫時交由親戚照顧。

案件編號：KCCC 787/2024