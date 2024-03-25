回收配套仍被批不足 港府稱周圍有三色桶 無意再押垃圾徵費

垃圾徵費押後於8月起才在全港實施，下周一(4月1日)先在14個地方進行「先行先試」。多個議員今日(25日)在立法會環境事務委員會上，質疑回收配套不足，例如社區回收中心「綠在區區」數量少、廚餘機網絡不廣泛，限制垃圾徵費所帶來的減廢效果，部分認為實施日期有需要押後。環境及生態局局長謝展寰指出，現階段未有考慮再延期，會先看「先行先試」的結果。

環境及生態局局長謝展寰重申，現時全港逾2,700個屋邨、屋苑已設置回收桶，形容幾乎所有屋苑均有三色桶，又指回收桶「未來是回收上的主力」，而綠在區區則可為欠缺回收配套「三無大廈」等樓宇住戶服務，並提供積分回贈吸引。

至於廚餘回收網絡，謝展寰提到，智能廚餘桶網絡正擴展至全港公共屋邨，亦正資助過千戶的私人屋苑裝機，正考慮將計劃擴展至少於千戶的屋苑，亦考慮不止在食環署垃圾收集站設置廚餘回收桶，甚至安裝具殺菌消毒除臭功能的大型廚餘再生盒，提升處理流程。

另外，議員田北辰指出，要改變市民悠久扔垃圾習慣甚難，早前已建議免費派指定垃圾袋3個月，惟當時被港府拒絕。謝展寰回應指，會持開放的態度，視乎4月「先行先試」後的情況務實考慮會否免費派袋。議員陳家佩則認為「垃圾徵費」的名字較負面，建議改名令計劃更正名，局方回應指會再部署。