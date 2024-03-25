65%DSE考生擔心成績感壓力大　大部分揀瞓睡覺聽歌舒壓

DSE筆試開考在即，有組織訪問3,000多名應屆考生，以了解他們如何管理溫習時間及處理壓力。結果顯示65%受訪者升中六後感到大壓力，有28.6%更認為壓力程度已達致「非常大」，比例持續上升，比2020年20.6%高8%。而就讀Band 1的考生中，有大部分均認為其壓力「非常大」，有31.3%。考生表示，其壓力的主因是對考試成績的擔心，有75.4%，另外亦有人指其壓力源自於個人期望及個人前途，各有約63%。至於處理壓力的方式，大部分考生會選擇睡覺(65.7%)、聽音樂(63.9%)和打遊戲機(42.1%)，而大部分均是選擇自行處理壓力。

訂立個人溫習時間表方面，34%考生表示有訂立個人溫習時間表，比往年下跌2%，與疫情比較，男女生在訂立個人溫習時間表方面有所下降。至於準備時間方面，72.9%考生用四個月或以上時間準備DSE，較往年上升5.9%，用兩至三個月時間準備的考生只有18%，較往年下降4.5%，可見今年考生比往年用較長時間準備DSE。補習時間分配上，51.4%考生每天花一至兩小時於校內補習，近35%考生每天花一至兩小時於校外補習，接近40%考生每天花一至兩小時自學。

進行調查的優才資源中心指，近年DSE報考人數不斷下降，升讀大學的競爭率亦較往年低，惟考生除了適應復常後的校園生活，同時亦需要準備考試，令壓力增加。中心建議家長可以朋輩模式與子女溝通，從旁協助他們度過難關，學生也需要多主動與他人溝通，從中紓解情緒。