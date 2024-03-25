勞工處明後兩日旺角辦招聘會　提供4700個空缺月薪可達2.3萬

逾10萬名失業人士又有好機會搵新工，勞工處將於明後兩日(26至27日)在旺角舉行大型招聘會，合共提供逾4,700個不同行業的職位空缺，大部分為全職工作，月薪高達2.3萬港元，接近60%毋須經驗，而空缺之中不少為飲食、零售及酒店業。

勞工處舉辦的開創新里程招聘會朝11晚5點半在旺角麥花臣場館1樓舉行，每日將分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括會計文員、助理宴會銷售經理、登記護士、院舍護理員、牙科助護、註冊安全主任、軟件工程師、實驗室技術員、數碼市場推廣主任、咖啡調配師、麵包師傅和保安員等。

招聘會前後兩日將共有約60間機構參加，合共提供超過4,700個不同行業的職位空缺，其中逾2,800個來自飲食、零售及酒店業。而在是次招聘會中，約83%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬港元至2.3萬港元。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約59%職位空缺更毋須相關工作經驗。

求職人士即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。根據政府統計處日前公布的數據顯示，去年12月至今年2月的失業率處於2.9%，最新有102,300人失業。