屯門被虐B女恐致癱瘓　全城憤怒促嚴懲加害者

香港虐兒慘劇無日無之。近日在屯門懷疑遭保母虐待的9個月大女嬰小雪兒，父母說她將永久傷殘，而且很大機會失明。另外，九龍城亦發生母親懷疑虐待稚女的事件，一名婦人替其4歲女兒洗澡後，對方昏迷且身上有多處傷痕。對於屯門保母懷疑虐待女嬰事件，市民紛紛向《東呼即應》表示，必須嚴懲施虐者，以防同類慘劇重演。另一方面，有保護兒童組織認為，政府必須加強監察把關工作，同時加強託兒等配套服務，否則單靠「銀彈政策」難以鼓勵市民生育。

屯門9個月大女嬰小雪兒，早前交給一名女保母照顧時突然昏迷，母親帶小雪兒到醫院求診後，發現她的腦部有血塊，而且左眼腫脹，疑曾遭不恰當對待。小雪兒媽媽之前向《東呼》控訴，負責監管有關社區保母服務的社署，案發後是有派員了解，但卻經常轉人跟進，就算經過《東呼》報道，引起社會廣泛關注後，情況依然沒甚麼改善。

小雪兒媽媽又指，提供社區保母服務的機構聲稱「盡力為受影響的家庭提供所需協助」，但似乎只是口惠而實不至。而最令人擔心的是，小雪兒現在雖已甦醒，但醫生指其情況並不樂觀，她現時半邊頭至腳癱瘓，未知會否影響另一邊，形容其健康情況是非常惡劣。

除了小雪兒事件之餘，本港於3月23日亦發生一宗懷疑母親虐待女童的事件。一名婦人替4歲女兒洗澡時突然離開，8歲兒子進浴室查看，發現妹妹昏迷而且身上有傷痕，於是報案求助。

市民張小姐指，14小時的保母培訓絕對不足夠，覺得社署都有部分責任，需要做好監督角色；賴先生就認為涉及虐待小雪兒的保母需要重罰，認為保母本人若有愛心，根本就不會有事；葉太就指保母是最大責任者，若證據確鑿，要受到嚴厲處罰，警剔其他保母。

香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳指，這麼重要的個案，執法部門仍在進行調查，作為倡議者都是鼓吹一定要有一個，嚴重及死亡個案的法定檢討機制。要審慎地了解每一宗虐兒個案，嚴重或者死亡的來龍去脈，才能夠預防日後再發生類似個案。

她又指，雪兒年紀那麼小且受傷嚴重，反映事發情況是極為惡劣，當局必須正視。她又提到社區保母計劃的支援完全不到位，建議政府可以及早完成優化及改善，又希望提供更多的援助予在職父母。而保姆的培訓時間少，津貼低，大大反映對服務重要性的輕視，必須盡快改善，必須由政府的政策，包括法例，透徹優質的教育和培訓來進行，不是說有事情發生了，才會動一步。

近年最轟動的一宗虐兒案，是由東網率先揭發的香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒案，涉及至少40名受害兒童，逾30名女職員被起訴。案件雖轟動一時，惹來全城關注，政府亦擺出一副關心狀；惟保母涉嫌虐童事件又再發生，港產官僚有否正視虐童問題，答案已經寫在受虐童的纍纍傷痕之上。