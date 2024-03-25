法律「去殖民化」緩慢為人詬病　當局指已檢視101條法例

香港歷經逾150年英國的殖民統治，本地法律「去殖民化」緩慢一直為人詬病。政府今（25日）在立法會司法及法律事務委員會上表示，此階段已仔細檢視合共101條法例或附屬法例需要進行適應化工作，而自法改會秘書處上次於2023年7月匯報以來，再多兩條法例已制定建議的適應化修改條文，或已完成有關工作，另外22條法例或附屬法例已制定較具體計劃。有議員詢問為何法律適應化需要如此漫長時間，當局表示部分法律「隱藏得幾鬼鼠」，而且適應化並非「搬字過紙」，不過認同部分法例可一次性進行修改，而非分開不同政策局處理。

政府文件表示，目前能夠確認已仔細檢視合共101條法例或附屬法例，意味着除了上次於2023年7月匯報時已提及的81條法例或附屬法例之外，此後再識別出20條法例或附屬法需要進行適應化修改，而18條法例或附屬法例已制定建議的適應化修改條文，或已經以其他形式圓滿處理所引起的有關問題，包括《破產條例》、《分居令及贍養令條例》等。

而目前預期最少有另外兩條法例或附屬法例當中有待處理的條文，很可能會被納入相關負責政策局的條例草案內，並計劃在餘下的2024立法年度內提交立法會作適應化修改。自法改會秘書處上次於2023年7月匯報以來，有22條法例或附屬法例已制定較具體計劃，着手通過適應化修改，預計達至43條法例或附屬法例透過《2024年成文法（雜項規定）條例草案》，或其他已於或擬於2023至2024立法年度內提交的條例草案。目前已有另外最少13條法例或附屬法例或當中的條文經識別為過時，預期其中大多數會藉着《2024年成文法（雜項規定）條例草案》予以廢除。

議員鄧飛詢問回歸過了25年，為何法律適應化需要如此漫長時間，政府表示由於需要適應化的數量比想像中多，「甚至睇睇下越搵越多」，上次報告81條需要處理，現時發現有101條，因部分條例「隱藏得幾鬼鼠」，而適應化並非搬字過紙過程，即便是英女皇字眼，也要思考用什麼取代，當中觸及和中央關係，舉例《官方法律程序條例》（Crown Proceedings Ordinance），當中要考慮今時今日的憲制秩序，而修改後的法例也會用現代語言表達，希望用一般人「睇得明」的中文和英文。政府亦提及和內地有對口機制，會定期舉行會議逐條去問。

議案簡慧敏表示部分法例改動如涉及多過一個局，便不能一次過修訂。政府同意修改法例應該盡力一次，資深大律師黃惠沖則表示如某個政策局提出條例修訂，沒有處理其他政策局的範疇，反而加速修訂進展，因不會因為未能處理的部分而推遲現有可處理的部分。

另外，政府希望將香港發展成為國際調解中心，並與國際法律及爭議解決機構合作及爭取其落户或在香港開展活動，鄧飛詢問計劃會否增加財政支出、佔用公共資源，如活動和辦事處進一步擴大，律政司會否加位，又指由於地緣政治複雜，詢問香港申請如此多國際性法律組織有否遇到阻撓。

政府表示合作需要「有商有量」，如在適合的情況下會有財政上協助，又指大部分碰到的組織也是持正面態度，稱「唔好以為全世界嘅人都同香港好唔友善」。